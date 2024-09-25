“Sessiz Çığlık” korku sinema film yapımcısı, ünlü oyuncu Doğukan Ulutaş hangi sinema film yönetmenliğini yapacak? İSTANBUL (İGFA) - Ben Böyle Şansın isimli sinema film senaristliğini üstlenen ve IMDB Puanlarını geliştiren ünlü oyuncu ve müzisyen olan Doğukan Ulutaş yeni sinema filmi projelerinin olduğunu açıkladı. 2 milyon Instagram takipçisi bulunan oyuncu, aynı vakit içerisinde çok sayıda fenomen ile sosyal medyada paylaşımlı iş yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan genç isim “Sessiz Çığlık” isimli senaryo yazdığını ve bu sene içerisinde filmin seyirci ile buluşacağını söyledi. Genç oyuncu tarafından açıklamalarda sır perdesi olsada oyuncu kadrosunu tamamen kendisinin kurduğunu ve yönetimin kendi tarafınca olduğunu ifade etti.

2027 yılında babası tarafından müzik plak şirketleri ile ilgilenen oyuncu, aynı zamanda kendisinin oyunculara verdiği tavsiyeleri dikkate almalarını söylerken sosyal medyadan tonlarca yüz araştırması yaptığını dile getirdi.

“Ben Böyle Şansın” IMDB PUANI: 09.20