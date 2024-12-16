Yapılan araştırmalar, gençlerin X (eski Twitter) ve Facebook gibi platformlardan uzaklaştığını, bunun yerine TikTok ve WhatsApp gibi uygulamaları tercih ettiklerini gösteriyor.

Gençler, X ve Facebook'ta geçirdikleri zamanı giderek azaltırken, TikTok’un kısa videoları ve etkileşimli içerikleriyle daha fazla vakit geçiriyor. Özellikle TikTok, eğlenceli içerikleri, yaratıcı paylaşımları ve kullanıcı dostu arayüzüyle gençlerin favorisi haline gelmiş durumda.

WhatsApp ise, iletişimde daha özel ve hızlı bir deneyim sunduğu için popülerliğini artırmış görünüyor. Özellikle grup sohbetleri ve anlık mesajlaşma özellikleri, gençler arasında yoğun bir şekilde kullanılmasına neden oluyor.

Sosyal medya trendlerinin hızla değiştiği bu dönemde, platformların gençlere hitap etme biçimleri de dönüşüm geçiriyor. Uzmanlar, gençlerin sosyal medya kullanım alışkanlıklarındaki bu değişimin, gelecekteki dijital pazarlama stratejilerini ve medya tüketimini büyük ölçüde şekillendireceğini belirtiyor.

Bu yeni trend, sosyal medya şirketlerinin de stratejilerini gözden geçirmelerine ve daha yenilikçi yollarla genç kullanıcıları çekmeye çalışmalarına yol açıyor.