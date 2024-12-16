

Türkiye’nin önemli mobilya üreticilerinin bir araya geldiği organizasyonda konuşan MOSDER Başkanı Davut Karaçak, Türk mobilya sektörünü dünyaya tanıtmak ve güçlendirmek amacıyla 2003 yılında kurulan derneğin, sektörün önde gelen firmalarını bir çatı altında topladığını belirtti. Dernek bünyesindeki üyelerin, Türkiye genelinde 100 bin çalışanla 2,5 milyon metrekare kapalı alanda üretim yaptığını ifade eden Karaçak, sektörün tasarım odaklı bir anlayışla dünya pazarlarında rekabet gücünü artırdığını vurguladı.

Türkiye’nin mobilya ihracatında son 20 yılda önemli bir büyüme kaydettiğini, yıllık 12 milyar dolarlık üretim ve 5,5 milyar dolarlık ihracat rakamlarına ulaşıldığını söyleyen Karaçak, ihracat hedeflerini büyüterek önce 10, ardından da 20 milyar dolarlık rakama ulaşmayı planladıklarını belirtti. Karaçak yerli ve milli üretim altyapısının da bu hedeflere ulaşmada kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARTLARINA UYUM ŞART”

Organizasyonda mobilya sektörünün yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularına odaklanması gerektiğini vurgulayan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, ahşap kullanımının doğaya zarar vermediğini, tam aksine karbon emisyonunu azaltarak pozitif bir katkı sağladığını belirtti. Gelecekte ahşap kullanımının daha da artacağını söyleyen Güleç, bu anlayışın kamuoyuna ve politika yapıcılara iyi anlatılması gerektiğini ifade etti. Yeşil ekonomi ile ilgili araştırma ve farkındalık çalışmaları yaptıklarını, ancak sektör temsilcilerinin katılımının yeterli olmadığını belirten Güleç, sektörün bu konuda daha aktif olması gerektiğini dile getirdi. Güleç, Türkiye’nin mobilya ihracatında Avrupa’nın %51’lik bir paya sahip olduğunu, ancak küresel rekabet gücünü artırmak için sürdürülebilirlik standartlarına uyumun şart olduğunu söyledi.

Çevresel sorunlara dikkat çekerek, gelişmiş ülkelerin üretim ve tüketim süreçlerindeki israfın sürdürülebilirlik sorununu büyüttüğünü ifade eden Güleç, Türkiye mobilya sektörünün bu dönüşüme adapte olarak kalite belgeleriyle uluslararası pazarlarda güçlü bir şekilde yer alması gerektiğini belirtti. Güleç konuşmasını, sektörün dönüşüm sürecine katkı sunma çağrısıyla tamamladı.

Kaynak: BÜLTEN