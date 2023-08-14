Son yıllarda özellikle gençlerin hareketsiz yaşamının, kalp krizi ve risk yaşını düşürdüğünü söyleyen Kardiyolog Doç. Dr. Bülent Demir, “Maalesef kalp krizi yaşı küçülüyor. Çünkü gençler arasında sedanter yaşam, obezite, sigara kullanımı gibi risk faktörleri günden güne artıyor” dedi.

Kalp krizi her yaşta ortaya çıksa da yaşla birlikte görülme sıklığı daha fazla artmaktadır. Fakat son yıllarda özellikle yeni neslin sahip olduğu sedanter yaşam tarzı olarak bilinen, fiziksel aktivitenin hiç olmadığı ya da düzensiz olduğu yaşam tarzının gençlerde de kalp krizi riskini arttığının altını çizen Doç. Dr. Bülent Demir, “Bununla birlikte diğer risk faktörleri de günden güne artarak devam ediyor. Obezite, sigara kullanımı, hava ve çevre kirliliği ve en önemlisi de sedanter yaşam tarzı kalp krizini tetikler” dedi.

Sıcaklardaki kalp krizine karşı bol sıvı tüketimi şart

Yaz aylarının gelişi ve sıcaklıklarının artmasıyla ile birlikte yaşanılan en büyük sağlık problemlerinin başında gelen kalp krizi ile ilgili BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi’nden Kardiyoloji ve İlaç Bilimleri Uzmanı Doç. Dr. Bülent Demir uyarılarda ve tavsiyelerde bulundu. Sıcak havaların her zaman kalp hastaları için risk taşıdığını söyleyen Doç. Dr. Bülent Demir, “Bu yüzden özellikle risk grubu olan hastalar yani yaşlılar, hipertansiyon, diyabet, ailede kalp krizi riski bulunanlar kişilerin sıcaktan korunması gerekiyor. Özellikle bu hastalarımızın güneşin en dik açıya sahip olduğu saat 11.00 ile 15.00 arası mümkünse dışarı çıkmamasını, çıkarlarsa da koruyucu şapka giymelerini ve gölgede bulunmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca dışarıda bulundukları sürece bol su içmeleri de gerekiyor. Çünkü sıcakta sıvı elektrolit kaybı arttığını biliyoruz. Bu kayıp da bazı ritim bozukluklarına neden olabiliyor. Bu da bizim için tehlikeli bir durumdur. Bu yüzden sıvı tüketimi, sağlıklı su tüketmeleri de çok çok önemlidir” diye konuştu.

“Azalan elektrolitleri geri sağlamalıyız”

Su kaybından dolayı yaşanan elektrolitlerin azalmaması için dikkat edilmesi gerektiğini de aktaran Doç. Dr. Demir, “Sadece kalp krizi değil genel sağlık açısından da yaz aylarında sıvı kaybı ile elektrolitler azalttığından bunların yerine konulmasından fayda var. Bunun için soda tüketebilirler, gazı alınması şartıyla maden suyu elektrolit dengesini sağlamada yardımcı olacaktır. Aynı şekilde organik yoğurttan yapılmış ayran gibi içecekler de tercih edilebilir. Bunun yanı sıra sentetik gazlı içecekleri ve şekerli içecekleri asla kalp hastalarına önermiyoruz” şeklinde konuştu.

“Maalesef kalp krizi yaşı küçülüyor”

Kalp krizi genellikle her ne kadar belli yaş üstü insanlar ile ilişkilendirilse de özellikle son yıllarda risk yaşının günden güne küçüldüğünün de altını çizen Doç. Dr. Demir, “Bunun birçok nedeni var, risk faktörleri artıyor, gençler arasında sedanter yaşam, obezite, sigara kullanımı gibi risk faktörleri günden güne artıyor. Ayrıca geçirdiğimiz pandemik süreç de bunu etkiledi. Bunun getirdiği vücutta bir iltihap artışı olabiliyor. Hava ve çevre kirliliği de aynı şekilde artmasını ben diğer risk faktörü olarak görüyorum. Dolayısıyla kalp sağlığına dikkat etmek lazım, özellikle aile öyküsü olan genç hastaların yılda bir kez checkuplarını yaptırmalarını öneriyoruz” dedi. Sözlerine kalbe iyi gelecek tavsiyelerde bulunarak devam eden Demir, “Kalp sağlığı için sadece bir takım risk faktörlerinin kontrol altına alınması yetmiyor, ruhsal anlamda da hastaların kendilerini geliştirmelerini öneriyorum. Sevgi duygusunu arttırmalarını, meditasyon, yoga ya da ibadet ile de kalp korunabiliyor” ifadelerini kullandı.