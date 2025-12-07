Bütçe mesaisi, Genel Kurul’daki görüşmelerle sürecek. Tarihi Komisyon ise raporlama süreci için yoğun şekilde çalışacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya da yoğun bir gündemle giriyor.

Bu hafta TBMM ve 12 bakanlığın bütçeleri Genel Kurul’da görüşülecek. Meclis Genel Kurulu, yarın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ni ele almak üzere toplanacak. Görüşmeler, hafta sonu dahil olmak üzere 14 gün boyunca aralıksız devam edecek.

TRT Haber’in aktardığına göre, bütçenin geneline ilişkin görüşmeler yürütmenin sunumuyla başlayacak; siyasi parti grupları da 60’ar dakikalık konuşma sürelerine sahip olacak.

Salı günü Genel Kurul’da, TBMM ile Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri gündeme alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı bütçeleri çarşamba günü gündemde olacak. Görüşmeler, perşembe günü Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; cuma günü de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçeleriyle devam edecek.

Hafta sonu Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.

Tarihi komisyonda rapor takvimi işliyor

Öte yandan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda raporlama mesaisi sürecek. AK Parti 50, MHP 116, CHP ise 17 sayfalık raporunu tamamladı.

Komisyon üyesi siyasi partilerin tamamının bu hafta içinde raporlarını Meclis Başkanlığı'na teslim etmesi bekleniyor.