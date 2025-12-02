Art arda yaşanan depremlerle sarsılan Balıkesir Sındırgı’da çocuklara moral olmak amacıyla ilçeye gelen Gezen Sinema Tırı ve Gezici Kütüphane, Cumhuriyet Meydanı’nı adeta festival alanına çevirdi. Sındırgı Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen etkinlik, iki gün boyunca büyük ilgi gördü.

Meydan çocuklarla doldu

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan sinema tırını ziyaret eden Sındırgı Belediye Başkanı ve belediye meclis üyeleriyle birlikte etkinlik alanını gezerek çocuklarla sohbet etti. Başkan Sak’ın çocuklarla fotoğraf çektirmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Tüm okullar etkinlikte buluştu

Depremler nedeniyle gergin günler yaşayan ilçe halkı için hazırlanan program kapsamında, ilçedeki tüm okullardan öğrenciler, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sındırgı Belediyesi iş birliğiyle gruplar halinde alana taşındı. Öğrenciler hem sinema gösterimlerine katıldı hem de meydanda hazırlanan çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Mısır ikramı, halk oyunları ve sanat dolu bir gün

Sadece film izlemekle sınırlı kalmayan etkinlikte çocuklar, şarkılar söyleyip şiirler okudu; zeybekten horona, halaydan ritim oyunlarına kadar birçok etkinlikte yer aldı. Gezici Kütüphane ise kitapları, boyama materyalleri ve etkinlik masalarıyla alana kültürel bir renk kattı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ise gün boyunca mısır ikramı yaparak çocuklara küçük sürprizler hazırladı.

"Bir sanat sınıfı gibi çalışıyoruz"

Erol Gözen Sanat İçin Yola Çık Kültür Sanat Derneği Başkanı Erol Gözen, projeye dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gezen Sinema Projesi ile Sındırgı’dayız. İlçede yaşanan depremler sonrası ilk durağı burası yaptık. Çocuklara sadece film izletmiyoruz; şarkı söylüyor, halk oyunları oynuyor, onlarla birebir iletişim kuruyoruz. Bir sanat etüt sınıfı gibi çalışıyoruz. Deprem bölgelerinde uzun süredir görev alıyoruz ve burada da çocukların yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz."

Etkinlik, deprem sonrası gerginliği bir nebze olsun azaltırken, çocukların yüzünü güldüren görüntüler ilçede moral kaynağı oldu.