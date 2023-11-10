Gluten bir protein kaynağı olup tahıllı ürünlerde bulunmaktadır. Buğdayın içinde 30 çeşit protein bulunmaktadır. %47‘sini Gluten oluşturmaktadır. Gluten ve glidin adı verilen iki proteyin su ile birleşmesiyle elde edilen esnek maddeye gluten denir.

Gluten içeren besinler şu şekildedir;

Buğday, yulaf, arpa, çavdar gibi hububat tahıllarda bulunmaktadır. Paketlenmiş ürünlerin %70 de kullanılmıştır. Gluten’in tercih edilmesi ucuz, kıvam veren ve bağımlılık yapan bir maddedir. Gıda sektörünün dışında da birçok alanda da kullanılmaktadır. Kozmetiklerde ruj, kirpik dolgunlaştırıcı maskaralarda, kremlerde kullanılmaktadır. Aynı zamanda sağlık sektöründe ilaçlarda, vitaminlerde, diş macunu, şampuan, ev temizleyici malzemeler, kenarları yapışkan zarfların yapışkan tarafında gluten vardır. Kenarları kıvrık karton bardakların kenarlarında gluten vardır, pullarda bira, cin viskisi, hazır yoğurt, çikolatalı süt, ,aromalı kahveler, bazı bitki çayları, pastırma, tavuk kızartma, bulyonlar, hazır çorbalarda, dondurma, ketçap, mayonez, p, salça, yumurta, kek, pizza, işlenmiş et ürünlerinde, soslarda kullanılmıştır.