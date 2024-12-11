Uçaravcı yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Geçtiğimiz günlerde, Suriye’nin özgürleşme hamlesinin başlamasıyla birlikte, şehrimizdeki göçmenlerin ülkelerine dönüş süreci de hızla başladı. Elbette, tüm göçmenlerin vatanlarına geri dönüp dönmeyeceği belirsiz olsa da, bizler, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmayı hedefleyen bir toplum olarak, hem Türkiye’mizin hem de İnegöl’ümüzün bu gelişmelere yönelik senaryolara önceden hazırlıklı olması gerektiğine inanıyoruz.

Bu süreç, İnegöl için büyük bir fırsat sunmaktadır. Şu an itibariyle, İnegöl’de yaklaşık 3000 ila 4000 sığınmacının ikamet ettiği tahmin edilmektedir. Bu rakam, şehrimizin dönüşümünde ciddi bir rol oynayabilir. Yerel yönetimin, göçmenlerin ikamet ettiği bölgelerdeki yaklaşık ömrünü tamamlamış binaların kentsel dönüşüme girmesini planlaması gerektiğini düşünüyoruz. Böylelikle, İnegöl’ün en verimli şekilde dönüşümü sağlanabilir.

Ayrıca, 6 Şubat ve 17 Ağustos depremlerinin ülkemize yaşattığı maddi ve manevi sıkıntıları bir daha yaşamamak adına, deprem riskine karşı önceden hazırlıklı olmamız gerektiğine inanıyoruz. Göçmenlerin Suriye’ye dönüş süreci de göz önünde bulundurularak, şehrimizin bu planlamaları yapması büyük önem taşımaktadır.

İnegöl’ün geleceği için hep birlikte çalışarak, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğimize olan inancımızı yineleyerek, bu sürecin şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

Kaynak: BÜLTEN