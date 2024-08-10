Balıkesir’in Gönen ilçesinde inşaatta elektrik işçisi olarak çalışan İsmail Balkaya 9 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Balıkesir’in Gönen ilçesi Bandırma Organize Sanayi Bölgesinde Karesi Tekstil’in ek fabrika bina inşaatında meydana geldi. 9 metre yükseklikte Karesi Tekstil’e ait inşaatta elektrik işçisi olarak çalışan İsmail Balkaya inşaatın çatısından düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Gönen Devlet Hastanesi sevk edilen İsmail Balkaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Daha sonra cenazesi Muş’un Hasköy ilçesi olan Elmabulak köyünde toprağa verilecek. Jandarma ekipleri yaşanan kaza ile iligli inceleme başlattı.