Hala Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyeti'nde gözaltında tutulan İmamoğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert eleştirilerde bulunan İmamoğlu, şunları ifade etti:

"Senin bir yüzükle çıktığın bu yolda, yurt içinde, yurt dışında hesabını zerresi için bile veremeyeceğin tonla leken varken benim üç nesildir biriktirdiğim varlığıma, işime ve emeğime göz koyuyor; namusumuza, haysiyetimize söz ediyor, evlatlarımın geleceğini gasp ediyorsun. Bütün bunları bir avuç niteliksiz insanla yapıyorsun. Bu işin içinde olan herkes kirlidir."

İmamoğlu, daha önce milletine yönelik uyarılarda bulunduğunu belirterek, "Diplomama el koyan bu akıl, sizin malınıza, namusunuza, mülkünüze çöker ve her türlü gaspı, tecavüzü yapar. Milletçe bu kötülüğün karşısında olmalıyız." dedi. Milletin gücüne olan inancını yineleyen İmamoğlu, "Milletime çağrımdır. Millet büyüktür" diyerek sözlerine devam etti.

Yargı mensuplarına da çağrı yapan İmamoğlu, "Yüce Türk Yargısının namuslu, ahlaklı, milletine hizmet aşkı yaşayan on binlerce savcısına, hakimine haykırıyorum. Siz ayağa kalkmalı ve bu Türk yargısını perişan eden, bizi bütün dünyaya rezil eden, itibarımızı yerle bir eden bir avuç meslektaşınıza tedbir almalısınız. Yüce Türk Yargısına güveniyorum. Sessiz kalamazsınız, kalmamalısınız." dedi.

Son olarak, AK Parti’de görev yapan ve iktidar ittifakı olan siyasilere seslenen İmamoğlu, "Bu olaylar partilerimizi, siyasi ideallerimizi aşmıştır. Artık süreç sizin aileleriniz başta olmak üzere milletimizi ilgilendirmektedir. Sesimizi çıkarmak günü gelmiştir." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Bu topraklarda “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” diye bir söz olmaz, olmamalı. Herkesin “bana dokunmayan yılan dahi, bu topraklarda barınamaz” diyerek sesini yükseltmesini diliyorum. Milletimiz büyüktür. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir."