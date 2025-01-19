Tayland’ın Bangkok’tan kalkış yapan Jeju Air’e ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Muan Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında sıcak bir soğutucuya çarptı.

İKİ KİŞİ HAYATTA KALDI

29 Aralık’ta meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybederken, yalnızca iki kişi yaralı olarak kurtulmayı başardı. Güney Kore Kara, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, pilotun kuleden gelen “kuş çarpması” uyarısının ardından acil çıkış talep ettiğini ve çıkış ekiplerinin açılmadan iniş yaptığını açıkladı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Uçağın kara kutusu, kazadan dört dakika önce uçuşların kaydedilmesini durdurmuştu. Bu durumun, anlık bir sorun nedeniyle ortaya çıktığına işaret etti. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, her iki motorda kuş tüyü ve kan izlerine rastlanması, izlenmesinin sebebini netleştirdi.

VİDEO KAYITLARI DOĞRULADI

Soruşturma sırasında elde edilen video kayıtlarında, motora kuş çarpması anının her yerde görüldüğü belirtildi. Uzmanlar, kuş darbesinin uçak kazalarında en düşük seviyede performans gösterebileceğini vurguladı. Bu trajik olayın, faaliyet sektöründeki kuş çarpmasının yaratabileceği tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdiği dile getirildi. Yaşanan kaza, kayıpların acısını derinleştirirken, güvenlik önlemlerinin arttırılması bir kez daha gözlerin önünde serdi.