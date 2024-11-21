Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara bölgesinde eş zamanlı olarak 10 yeni alan inşasına başladı.

Çocuk oyun alanlarından fitness sahalarına kadar birçok sosyal alanı kapsayan projelerle, Balıkesir genelinde yeşil alanlar artırılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın “daha yeşil ve yaşanabilir Balıkesir” hedefi doğrultusunda, yeşil alanların artırılmasına yönelik projeler hızla hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, Balıkesir’in dört bir yanındaki ilçelerde olduğu gibi Güney Marmara’daki ilçelerde de yeşil alan seferberliği başlatıldı. Balıkesir’in Bandırma, Manyas ve Gönen ilçelerinde toplam 10 alanı inşa ediliyor. Bu alanlar, çocuk oyun grupları, açık hava fitness sahaları, semt sahaları ve kent mobilyaları ile donatılacak. Toplamda 25 bin metrekarelik bir alanı kapsayan projelerin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Gönen’e 3 yeni alan

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bereketli, Kirazlı, Külefli, Eskiziraatli ve Yeniziraatli kırsal mahalleleri ile Manyas ilçesindeki Süleymanlı ve Akçaova kırsal mahallelerinde yeni alanlar inşa ediliyor. Kısa sürede tamamlanması beklenen projeler ile kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların sosyal yaşamının canlanması ve yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Gönen ilçesinde ise Reşadiye Mahallesi ve Kurtuluş Mahallesi’nde eş zamanlı olarak 3 yeni alanı kazandırılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezlerinden kırsal mahallelere kadar uzanan bu projelere hız kesmeden devam edeceğini duyurdu.