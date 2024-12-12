

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da hizmet veren UEDAŞ, dünya çevresini 1,2 kez dolaşabilecek uzunluktaki elektrik hattı ve 500 binden fazla sokak lambasıyla enerji güvenliği ve sürekliliğini sağlamaya devam ediyor.

Şirket, enerji nakil hatlarının yenilenmesi, kırsal şebekelerin modernizasyonu, aydınlatma ve şebeke genişletme çalışmaları için toplamda 3,7 milyar liralık bir bütçe ayırarak yatırımlarını sürdürdü.

Yatırım çalışmalarının yanı sıra düzenli olarak şebekesini yenileyen UEDAŞ, 876 milyon liralık bütçesini de bakım onarım çalışmalarında kullandı.

SAHA EKİPLERİ 7/24 GÖREVDE

Coğrafi çeşitliliği ile öne çıkan Güney Marmara’da saha ekipleriyle 7/24 mesaisini sürdüren UEDAŞ, dijital sistemlerle de şebekesini destekliyor.

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan UEDAŞ, elektrik şebekesinin uzaktan tüm kontrol, kumanda faaliyetlerini sağlayan SCADA sistemi kesinti sürelerini minimuma düşürüyor.

Hizmet bölgesindeki kritik noktalarda 635 adet istasyonu bulunan ve 3 bin 728 adet fideri SCADA Sistemine entegre eden UEDAŞ, 24 saat online izleme ile meydana gelebilecek arızalara uzaktan müdahale sağlayabiliyor.