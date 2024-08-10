AK Parti’de 6 yıldan bu yana görev yapan Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç’ın, görevden affını istemesi nedeni İGFA Edirne temsilcimiz Erdoğan Demir'e özel ile bir açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, 2018 yılında başladığı ilçe başkanlığı görevine ilişkin şunları söyledi: “2019 yılında Keşan Belediyesi’ni kazandık. Bu süreçte pandemi ve deprem gibi zor günler yaşadık. Görev sürem içerisinde birlikte çalıştığım yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, belediye başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na il genel meclis üyelerine ve belediye meclis üyeleri ile partimize katkıda bulunan tüm partililerime, yine görev sürem içerisinde Keşan’a hizmet getirilmesi anlamında katkıda bulunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanlarımıza ve milletvekilimiz Fatma Aksal’a teşekkür ediyorum.”

Kaynak: igf