Önceki gün yaptığı “Önce Gürcistan’dan gelenleri göndereceğiz” diyen Demircan’a ilk tepkiyi İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Nuri Tayyar vermişti. Haberimizin ardından Demircan, Türkiye genelinden ve İnegöl'den gelen sert eleştiriler nedeniyle açıklama yapmak zorunda kaldı.

İLK PAYLAŞIMI

(X) hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken BTP Darıca İlçe Başkanı Cevat Demircan, yaptığı paylaşımda, “Selanik'ten gelenler gitsin diyorlar. İyi güzel, ama ilk işe Gürcistan'dan gelenlerden başlayalım. Hemen yollayacağız! sınırlara mayınları döşeyelim T.C oldu, oy kullandı ev, iş, düzen kurdu, gitmezse bizim gibi vergi ödesin. Bakalım duruyorlar mı? yan gelip yatıyorlar misafirlik bitti” diye konuştu.

Demircan’ın bu paylaşımı üzerine İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Nuri Tayyar, sert bir açıklama yaparak “Haddini bil” diye cevap vermişti.

Tayyar’ın açıklamasının ardından İnegöl ve Türkiye genelinde Demircan’a binlerce eleştiri mesajı yağdı.

“KLAVYE YANLIŞ HATASI OLMUŞ”

Tepkilerin çoğalması üzerine Cevat Demircan X hesabından yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Demircan açıklamasında “İlk Selanik’ten gelenler Gürcüler diyorlar, başka bir tarihçi paylaşmış bende ona istinaden yazdım. Gürcüler bizden, onlar vergi veriyor, düzen kurdu. Suriyeli, Afganlar gibi yan gelip yatıp nargile içip çocuk yapmıyorlar demek istedim. Yorumlara baktım klavye yanlış hatası olmuş” dedi.

Bu arada Cevat Demircan sosyal medya üzerinden kendisini eleştiri yağmuruna tutan İnegöllü Gürcülere de cevap verdi. Kesinlikle kötü bir niyet sergilemediğini iddia eden Demircan, İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Nuri Tayyar ve yönetimiyle görüşmek için girişimde bulundu. Ancak Kafkas Derneği yönetimi, klavye hatası söylemini inandırıcı bulmadı. Demircan’ın aracılar vasıtasıyla İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneğine yönelik randevu talebinin ise reddedildiği öğrenildi.