Beşiktaş'ta Hasan Arat, kulüp başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Arat, "17 yaşımda formasını giyerek ilk adımımı attığım büyük Beşiktaş camiasında başkanlık görevinde bulunmaktan şeref duydum.Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım." açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ta Hasan Arat, Futbol A.Ş'nin ardından kulüp başkanlığı görevinden de ayrıldı. Arat, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum" ifadelerini kullandı. Kongre üyelerine teşekkür eden Hasan Arat, "3 Aralık 2023 tarihinde, sizlerin güveniyle ve desteğiyle bu onurlu göreve geldim. Bu zaman içerisinde yaşadığım tecrübelerin hayatımda her zaman özel bir yeri olacaktır. Bu yolda beni yalnız bırakmayan, oyları ve güvenleriyle yanımda duran kıymetli kongre üyelerimize ve Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz yıl yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Hasan Arat, Ahmet Nur Çebi'nin yerine başkanlığa seçildi. Hasan Arat yönetiminde geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlılar, bu sezonun başında Süper Kupa'da Galatasaray'ı mağlup etti. Siyah-beyazlılar Hasan Arat döneminde teknik direktör olarak Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst'la çalıştı. Hasan Arat'ın açıklaması: "Değerli Beşiktaş Camiası; Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Bu kararın kalbimde taşıdığı anlamı ve benim için ne kadar zor olduğunu en iyi sizler bilirsiniz. Görev sürem boyunca varlığınız bana her daim güç verdi. 3 Aralık 2023 tarihinde, sizlerin güveniyle ve desteğiyle bu onurlu göreve geldim. Bu zaman içerisinde yaşadığım tecrübelerin hayatımda her zaman özel bir yeri olacaktır. Bu yolda beni yalnız bırakmayan, oyları ve güvenleriyle yanımda duran kıymetli kongre üyelerimize ve Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ediyorum. Sizin destekleriniz, bana her adımımda ilham ve cesaret verdi. En büyük teşekkürü ise maçlarda, sokaklarda, gözlerindeki ışıltıyla beni karşılayan ve yüreğime dokunan gençlerimize ve çocuklarımıza borçluyum. Onların Beşiktaş sevgisini kalbimde her zaman yaşatacağım. Seçim öncesinde ve görevim süresince huzurlarınıza gelerek anlattığım konuların Beşiktaş için anlamının ve değerinin çok büyük olduğunu, zaman daha iyi gösterecektir... Asla unutmayın ki, taraftarlarımızın takımımıza olan bağlılığı, bu kulübün en büyük hazinesidir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü Beşiktaşımıza her zaman sahip çıkın. Güçlü bir Beşiktaş inşa etmek için, bu büyük camianın ruhunu ve coşkusunu her daim yaşatalım ve büyütelim. 17 yaşımda formasını giyerek ilk adımımı attığım büyük Beşiktaş camiasında başkanlık görevinde bulunmaktan şeref duydum. Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım..."

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ta Hasan Arat, çarşamba günü yaptığı açıklamada Futbol A.Ş.'deki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Arat, futboldan Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'dan oluşan ekibin sorumlu olacağını söyledi.

Yönetim kurulunda yapılan değişiklikle ilgili Hasan Arat şu ifadeleri kullanmıştı, "Özellikle futbol branşında son bir ayda Beşiktaş, dramatik sonuçlar yaşamıştır. Taraftarımız ve biz son derece üzgünüz. Bazen türbülanslar olabilir. Gün gelir yollar ayrılır daha iyi yönetebilmek için. Sahici sarsıntılar yalancı dengelerden daha iyidir. Biz bu sarsıntıları kulübümüzün daha kuvvetli yoluna devam etmesi için uyarı olarak görüyoruz. Ancak benim özel durumum nedeniyle bir boşluk oluştu. Bu boşlukta haliyle bazı şeyler olabiliyor. Zaman zaman sizi bilgilendirmede gecikmeler oldu. Futbol AŞ'den ve Ümraniye'den tamamen sorumlular Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar olacak."