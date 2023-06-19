İyi Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’ın amcası İsmail Toktaş hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından acı haberi paylaşan İyi Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, şu ifadeleri kullandı;

“Aile büyüğümüz sevgili amcam İsmet Toktaş’ı kaybettik. Cenazemiz Salı günü öğle namazına müteakip Mihraplı camisinden kaldırılacaktır. Rabbim rahmet eylesin. Ruhun şad mekanın cennet olsun amcacığım.”

Yıldırım Gazetesi olarak, merhuma Allah’tan rahmet, başta İyi Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş olmak üzere Toktaş ailesine baş sağlığı dileriz.