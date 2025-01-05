Büyükşehir Belediyesi’nin hasta nakil ambulansı hizmeti, 2024 yılında 48 bin 701 kişiye dokundu. 30 mavi ambulansın hizmet verdiği proje ile hasta vatandaşların evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bitince yine evlerine ulaştırıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Hani hep şöyle dua ederiz ya; ’Allah’ım, muhtaç etmesin ama yokluğunu da göstermesin’. İşte bu tam da böyle bir hizmet. Sadece bir yıl içinde 30 ambulansımızla il içi ve il dışı 48.701 hastaya hizmet verdik. Bize güvenen herkesin bu güzel hizmette payı var" dedi.

Kaynak: iha