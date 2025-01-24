1900 yılında İnegöl’de İdris Efendi tarafından kurulan ilk helva, boza ve şıra dükkanı olarak açılan Helvacı Ali, bugün 300’ün üzerinde şube sayısına ulaştı. 

29008872 7Ca5 426C 9F13 3269B37D78Db
Kase içerisinde dondurma üzerine asırlık lezzetlerinden olan irmik helvasını sıcak bir şekilde servis etmeye başladı. Yoğun ilgiye ulaşan ürünle birlikte Helvacı Ali ilk şubesini Bursa’da açtı.

264A3831 2D4E 4D73 Be95 9A4749Be4A56

Hemen ardından sırasıyla Ankara, Sakarya, İzmir, Balıkesir, Kütahya, İzmit, Çanakkale ve İstanbul’da şubelerini açmaya başladı. Şuan da Almanya, Hollanda, Amerika, Kanada, Dubai, Katar, Umman gibi birçok ülke de şubesi bulunan Helvacı Ali,  “Türkiye’nin Helvacısı” sloganıyla çıktıkları yolculukta bugün Türkiye’de ve dünyada 150’e yakın şehirde, 300’ün üzerinde şube sayına ulaştı.

077Bbb46 A52B 4486 809C 39A25225Eb80
2025 yılının ilk günlerinde ürünlerine fiyat güncellemesi yapan Helvacı Ali, yüzde 30’a yakın oranda zam yaptı. İşte yeni fiyatlar;
Sade İrmik 80 TL, Antep Fıstıklı Cennet Çamuru 120 TL, Çikolatalı İrmik Helvası 90 TL, Lotuslu İrmik Helvası 100 TL, Soft Dondurma Külah 25 TL, Kornet 30 TL, Bardakta Sundae 40 TL, Çay 20 TL, Coffee Latte 80 TL, Türk Kahvesi 50 TL, Coffee Mocha 90 TL, Ice Americano 70 TL, Milkshake 70 TL, Bubble Tea 95 TL.

60C06741 469E 41E3 9Dab 75073D81B510

Kaynak: ÖZNUR DEDE