1900 yılında İnegöl’de İdris Efendi tarafından kurulan ilk helva, boza ve şıra dükkanı olarak açılan Helvacı Ali, bugün 300’ün üzerinde şube sayısına ulaştı.



Kase içerisinde dondurma üzerine asırlık lezzetlerinden olan irmik helvasını sıcak bir şekilde servis etmeye başladı. Yoğun ilgiye ulaşan ürünle birlikte Helvacı Ali ilk şubesini Bursa’da açtı.

Hemen ardından sırasıyla Ankara, Sakarya, İzmir, Balıkesir, Kütahya, İzmit, Çanakkale ve İstanbul’da şubelerini açmaya başladı. Şuan da Almanya, Hollanda, Amerika, Kanada, Dubai, Katar, Umman gibi birçok ülke de şubesi bulunan Helvacı Ali, “Türkiye’nin Helvacısı” sloganıyla çıktıkları yolculukta bugün Türkiye’de ve dünyada 150’e yakın şehirde, 300’ün üzerinde şube sayına ulaştı.



2025 yılının ilk günlerinde ürünlerine fiyat güncellemesi yapan Helvacı Ali, yüzde 30’a yakın oranda zam yaptı. İşte yeni fiyatlar;

Sade İrmik 80 TL, Antep Fıstıklı Cennet Çamuru 120 TL, Çikolatalı İrmik Helvası 90 TL, Lotuslu İrmik Helvası 100 TL, Soft Dondurma Külah 25 TL, Kornet 30 TL, Bardakta Sundae 40 TL, Çay 20 TL, Coffee Latte 80 TL, Türk Kahvesi 50 TL, Coffee Mocha 90 TL, Ice Americano 70 TL, Milkshake 70 TL, Bubble Tea 95 TL.