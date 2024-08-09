Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi’nde düzenlenecek hemşehri buluşmaları 9 Ağustos Cuma günü Rumeli-Balkan Kültür buluşmasıyla başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sakarya Kültür Sanat Festivali programı çerçevesinde Hemşehri Buluşmaları başlıyor. Millet Bahçesi’nde düzenlenecek festivalde Rumeli-Balkan, Kafkas, Karadeniz, Anadolu ve Yerel kültürü hemşeri buluşmaları, Sakaryalıların yaz akşamlarına renk katacak. 9-10-11 ve 12 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek hemşehri buluşmalarının ilki Rumeli-Balkan Kültür Buluşmasıyla başlayacak. Saat 11.00’da kurulacak yöresel dernek stantlarıyla başlayacak programda akşam 19.00’da halk oyunları, folklor gösterileri, konserler ve sahne performanslarıyla yaz akşamını renklendirecek.