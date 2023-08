Nilüfer Belediyesi’nin ‘Matını al gel’ sloganıyla düzenlediği yoga etkinlikleri büyük ilgi görüyor. Hafta içi her gün Nilüfer’in farklı parklarında ücretsiz gerçekleşen etkinliğe her yaştan insan katılıyor.

Herkes için sağlıklı yaşam amacıyla çeşitli spor etkinlikleri düzenleyen Nilüfer Belediyesi, yogaya ilgi duyanlar için de “Matını al gel” sloganıyla ücretsiz yoga etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Haziran ayında başlayan yoga buluşmaları hafta içi her gün Nilüfer’in farklı bir parkında gerçekleşiyor. Her yaş grubundan vatandaşın ücretsiz olarak katıldığı yoga etkinlikleri büyük ilgi görüyor.

Gönüllü yoga eğitmenleri; Tuğba Durmaz, Pelin Arı Çekiç, Nihan Yönel, Halenur Ünlü, Aslı Kaya eşliğinde her gün saat 19.30’da başlayan etkinliğe katılanlar, bir saat boyunca vücudu esnetme, nefes teknikleri gibi egzersizleri yaparak yaz akşamlarını keyifli geçiriyor.

"Matını al gel" etkinlikleri Ağustos ayı boyunca; her Pazartesi saat 19.30’da Yüzüncüyıl Şebnem Parkı’nda, her Salı Balkan Ceviz Parkı’nda, her Çarşamba Altınşehir Kaykay Parkı’nda, her perşembe İhsaniye Üçfidan Parkı'nda, her Cuma saat Görükle Spor Parkı'nda yapılıyor.

Nilüfer Belediyesi’nin yoga etkinliğine bu yıl Her Eve Pati Derneği (HEPAD) de destek veriyor. Yoga eğitimine gelen vatandaşlar isterlerse, parklarda kurulan HEPAD stantlarına kedi ve köpek maması bağışlayarak, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ndeki can dostlarına da destek oluyorlar.