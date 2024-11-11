1994-2004 yılları arasında İnegöl Belediye Başkanlığı görevi yapan ve sonrasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen merhum Hikmet Şahin’in vizyoner kimliği konuşulmaya devam ediliyor.

İnegöl nüfusunun 150 binler seviyesinde olduğu bir dönemde, Marmara Bölgesi’nde büyükşehirlerin bile cesaret edemediği büyüklükte bir park alanı kazandırarak tarihe adına altın harflerle yazdıran efsane Başkan Hikmet Şahin bugün on binlerce insanın duasını alıyor.

İnegöl’de evsel ve katı atık çöplüklerinin yer aldığı bu bölgede muhalefet partilerinin büyük eleştirilerine rağmen zehirli alanı dünya cennetine çeviren Hikmet Şahin, benzer uygulamaları Bursa’da da hayata geçirmişti.

Bir dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı Bursa’da Terminal binasını İstanbul yoluna taşıyan, bu bölgeye devasa bir AVM yaptıran, batçık projeleri ile trafik sorununa çözüm bulan, Merinos Park projesi ile şehrin en önemli sorununu ortadan kaldıran ve yeşil alan devrimleri gerçekleştiren Başkan Şahin akıllarda kalan yüzlerce eseri ile büyük takdir toplamıştı.

İnegöl’de de çok sayıda eserde imzası bulunan Hikmet Şahin’in adı yıllar sonra kendi yaptırdığı Kültürpark’a ismi verilerek yaşatılmıştı.

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte bunalan İnegöllüler soluğu Hikmet Şahin Kültür Parkında alıyor. İçerisinde yer alan suni göletin verdiği esinti ve yine park içerisinde yer alan on’larca çeşit ağacın verdiği gölgeliği fırsat bulan ilçe halkı en çok bu parkı tercih ediyor.

Yine İnegöl’ün ilk parkları arasında yer alan Heykel arkasında Kuğulu Park bölgesi, Orhaniye Mahallesi sınırlarında yer alan Botanik Park’ta yazın hınca hınç dolan mesire alanları arasında yer alıyor.