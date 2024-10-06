Türk mobilya ihracatçıları Ekim ayında Fas’a, Kasım ayında ise; Hindistan’a çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Fas'ın mobilya ithalatında Çin'in ardından ikinci sırada yer alan Türkiye, birinciliği hedefliyor.İZMİR (İGFA) - Son 22 yılda dünyada 15 basamak yükselerek 8. Sıraya yükselen Türk mobilya sektörü, ilk beş ülke arasına adını yazdırmak için ihraç pazarlarında atağını sürdürüyor. Türk mobilya ihracatçıları Ekim ayında Fas’a, Kasım ayında ise; Hindistan’a çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Afrika’ya giriş kapısı olan Fas’a 7-11 Ekim 2024 tarihleri arasında “Mobilya Ticaret Heyeti” düzenleyecek. Fas’a gidecek kafilede 22 Türk firmasından 36 iş insanı yer alacak.

Fas’ın yıllık 700 milyon dolarlık mobilya ithalatında ikinci büyük tedarikçi konumunda olduklarını paylaşan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Fas’ın mobilya ithalatında yüzde 15’lik payla ikinci ülke konumuna sahip olduklarını, lider ülke olan Çin’i geçmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Türkiye’nin Fas’a mobilya ihracatının son 5 yılda yüzde 100’ün üzerinde artış göstererek 52 milyon dolardan 105 milyon dolara yükseldiğini aktaran Gürle, “Fas’a 2023 yılı Aralık ayında URGE Projemiz kapsamında ilk ticaret heyetimizi yapmıştık. Bu sefer sektörel ticaret heyeti düzenliyoruz. Batı Afrika ülkelerinin ticaretinde Fas kritik konumda. Türkiye ve Fas arasında 2004 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA), iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Türk şirketlerimizin Fas'ta çeşitli yatırımları var. İnşaat, enerji, lojistik ve turizm sektörlerinde Türk firmalarının önemli projeleri bulunuyor. Fas’ta çok sayıda Türk mobilya firmamız mağazalar açtı ve o coğrafyada Türk mobilya ihracatçıları İspanya, İtalya ve Fransa’yı geride bıraktı. Ticaret Heyetimiz sayesinde kuracağımız yeni iş birlikleriyle Çin’i de geçerek birinci ülke olacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz Fas’ın mobilya ithalatında yüzde 15 olan payımızı yüzde 25’e çıkarmak. 22 firmadan 36 iş insanımızın katılımı bu inancımızı güçlendiriyor” diye konuştu.

2024 yılının ilk sektörel ticaret heyetini 5-9 Mayıs 2024 tarihlerinde Suudi Arabistan’a yaptıkları bilgisini veren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, 7-11 Ekim 2024 tarihlerindeki Fas Mobilya Ticaret Heyeti sonrası Kasım ayında Hindistan Mobilya Ticaret Heyeti’yle 2024 yılı pazarlama faaliyetlerini noktalayacaklarını ifade etti.

Türkiye ve Hindistan arasındaki ticari ilişkiler son yıllarda büyük bir ivme kazandığını vurgulayan Güngör, “Bu ticaretin ana kalemlerinden birini mobilya sektörü oluşturuyor. Mobilya sektörümüz, özellikle Hindistan’ın büyüyen orta sınıfı ve kentleşme süreciyle birlikte önemli bir ihracat kalemi haline geldi. Hindistan’ın sıcak ve nemli iklimine uyumlu olan kaliteli malzemelerden, estetik tasarımlarla üretilen dayanıklı Türk mobilyaları Hindistanlı tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Türk mobilyalarının uzun ömürlü ve fonksiyonel oluşu da Hindistan’da beğeniyi artırıyor. 2020 yılında 7,7 milyon dolar olan ihracatımız 2023 yılında 17 milyon dolara ilerledi. Bu ticaret heyetiyle Hindistan’a mobilya ihracatımızın orta vadede 100 milyona ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.