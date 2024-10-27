Bu arazileri tek tek belirleyerek, çiftçilerin kullanımına sunmayı planlıyor. Arazi sahiplerine, çiftçilerin bu arazilerde üretim yaptığı süre boyunca kiralama bedeli ödenecek. Türkiye'de tarım sektörü giderek zayıflarken, tarım arazileri ve tarıma uygun arsalar artan konut ihtiyacını karşılamak üzere imara açılıyor. Hükümet, bu durumu engellemek için şu anda boşta kalan binlerce dönüm araziyi inceleme altına alıyor.

Boşta duran tarla ve arazilerle ilgili yeni süreç, düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı İbrahim Yumaklı, iki yıl boyunca boş kalan arazilerin devlet tarafından kiralanarak, tarımla uğraşan köylüye tahsis edileceğini duyurdu.

Arazilerin tespiti, altı ay içinde gerçekleştirilecek. Yumaklı, “Miras da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle iki yıl boyunca arazisini boş tutmak senin hakkın değil.” diyerek, bu arazilerin köy halkına öncelikle elektronik ihaleyle ve muhammen bedelle bir yıllığına kiralanacağını belirtti. Kira bedeli arazi sahiplerine, üretim ve mahsul ise toprakla ilgilenen çiftçiye verilecek. Bakan Yumaklı, bu tür arazilerin toplam arazinin yüzde 10’undan fazlasını oluşturduğunu ve boş kalan toprakların neden değerlendirilmediğini sorgulayarak, komisyonların çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. 5 Nisan 2025 itibarıyla tespitlerin tamamlanacağı vurgulandı.

Ayrıca, konut fiyatlarındaki artış, tarla ve arsa yatırımlarını artırdı. 2023 yılında gayrimenkul dışındaki yatırımlar rekor seviyeye ulaştı. Ev alamayanlar, 1 milyon ile 3 milyon lira arasında değişen imarlı arsalar ile 500 bin ile 900 bin lira arasındaki tarlalara yönelirken, yatırım amacıyla alınan bu toprakların değer kazanma beklentisi, hem konut sektörüne hem de tarıma olumsuz etkilerde bulunuyordu.