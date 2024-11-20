Arjantinli yıldız, "2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti" dedi.

Icardi sosyal medya hesabından Wanda Nara'yı paylaştı... Ayrılıkları ve Wanda Nara'nın bir rapçiyle olan aşkı gündemden düşmezken Arjantinlinin paylaşımı şaşırttı. Icardi Wanda'nın yanında hikaye paylaştı. Bu paylaşım sonrası bazı kullanıcılar ikilinin barıştığını iddia etti.

Icardi'nin yaptığı açıklama şu şekilde: "Avukatlarım bana kızsa da, hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu dile getirmek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?"