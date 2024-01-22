İGSAŞ, müşteri deneyimi alanındaki yenilikçi ve vizyoner çalışmaların ödüllendirildiği CX Awards’ta, mobil uygulaması ile B2B Müşteri Deneyimi kategorisinde ‘İlham Verici Deneyim Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Müşteri odaklı yaklaşımıyla ürün ve hizmetlerini geliştiren İGSAŞ, Türkiye’nin en başarılı müşteri deneyimi projelerinin ödüllendirildiği CX Awards’ta, mobil uygulamasıyla B2B Müşteri Deneyimi kategorisinde tarım alanında, ‘İlham Verici Deneyim Özel Ödülü’ne layık görüldü. Sait Halim Paşa Yalısında 6’ncı kez düzenlenen CX Awards ödül törenine, İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, İGSAŞ Satış ve Pazarlama Direktörü Vedat Altınok ve İGSAŞ Müşteri Deneyim Müdürü Ertuğrul Aktaş katıldı.

“Dijital projelerimizle fark oluşturmaya devam edeceğiz”

CX Awards tarafından ödüle layık görülmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, “Müşterilerimizin bize daha hızlı ulaşmaları ve daha sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri için geliştirdiğimiz mobil uygulamamızın, müşteri deneyimi alanında başarısını kanıtladığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu başarımızın CX Awards’ta ödüle layık görülmesi bizim için gurur kaynağı. Projede emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

Şirket olarak, tüm iş süreçlerini uçtan uca dijital ortamda gerçekleştirmeye devam etmek için büyük bir motivasyonla çalışmalarımızı sürdürdüklerini belirten Ünal, sözlerine şöyle devam etti: “50 yılı aşkın bir süredir çiftçimizin yanında yer alıyor, ülkemiz tarım sektörünün daha çağdaş bir seviyeye gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz dijital dönüşümle artık hem bayilerimizin hem de çiftçilerimizin 7/24 yanındayız. Paydaşlarımızla temasta olduğumuz her iletişim kanalının kusursuz bir deneyim oluşturmasını hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte de müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ve iş süreçlerini sadeleştiren uygulamaları hayata geçirmeye, tarım sektöründe fark oluşturmaya devam edeceğiz.”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İGSAŞ Satış ve Pazarlama Direktörü Vedat Altınok, ’’Tarım sektöründe yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz ile müşterilerimize benzersiz deneyim, paydaşlarımıza sürdürülebilir değer sunmayı kendimize misyon edinmiş bir şirketiz. Mobil uygulamamızla ilgili müşteri deneyimi ekibimiz, müşterilerin geri bildirimlerini takip ederek gerekli aksiyonların alınması için durmaksızın çalışıyor. Şirket olarak, müşterilere daha iyi bir deneyim sunmak için teknoloji, inovasyon ve insana yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bizi bu ödüle layık gören tüm CX Awards ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ diye konuştu.

Şirketin en öncelikli odak noktalarından birinin en iyi müşteri deneyimi sunmak olduğunu belirten İGSAŞ Müşteri Deneyim Müdürü Ertuğrul Aktaş, ’’Müşterilerimiz tarafından da büyük bir kolaylıkla kullanılan mobil uygulamamızı sürekli geliştiriyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızın başarıyla taçlanması ise bizim için memnuniyet verici. Elde edilen bu ödül; müşteri odaklı yaklaşımımızı ve en iyi müşteri deneyimi sunma konusundaki kararlılığımızı teyit ediyor. Bu ödülleri kazanmamızda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı ve iş birimlerimizi gönülden kutluyorum" dedi.