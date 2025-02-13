“Namazla Diriliş” adlı program, İHH Bursa Şube Müdürü Murat Mustafa İrgül, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, İnegöl’deki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve İnegöllü vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, program boyunca manevi bir birlikteliğin ve dayanışmanın gücünü bir arada hissettiler.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Müdürü Murat Mustafa İrgül, açılış konuşmasında İHH'nın mazlum coğrafyalardaki yardım çalışmalarının önemini ve başarılarına değindi. İrgül, İHH İnegöl Temsilciliği ve İnegöl Belediyesi’nin katkılarının altını çizerek, "İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi olarak, dünya çapında ihtiyaç sahibi coğrafyalara ulaşarak, onların yüzlerini güldürmeye çalışıyoruz. Bu başarıda İnegöl Temsilciliğimiz ve İnegöl Belediyesi’nin desteği büyük bir rol oynuyor. Bize destek veren tüm hayır severlerimize, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte, bu büyük iyilik kervanının bir parçası olmanın gururunu yaşıyoruz." diyerek İnegöl halkına ve hayırseverlere teşekkürlerini sundu.

Programın devamında, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın söz aldı. Aydın, Bursa'dan farklı ülkelere giden yardımların ihtiyaç sahipleri için büyük bir önem taşıdığına dikkat çekerek, "İHH'nın bu kıymetli çalışmaları sayesinde Bursa'dan, ülkemizden pek çok mazlum coğrafyaya ulaşan iyilik, bir umut ışığı olmuştur. Bu ışık, yalnızca maddi bir yardım değil, aynı zamanda insanın ruhunu aydınlatan bir manevi değer taşımaktadır. Bizler de İnegöl halkı olarak, bu iyilik kervanına destek vererek, dünya genelindeki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hep birlikte, iyiliğin ve dayanışmanın sınır tanımadığını gösteriyoruz." diyerek katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Günün ana konuşmacısı Ahmet Bulut, namazın hayatımızdaki önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Bulut, “Namaz, ruhumuzu arındıran, kalbimizi huzura kavuşturan bir bağdır. Her secde, teslimiyet, her dua ise bir umut ışığıdır. Namaz, bizi Rabbimize yaklaştırırken, aynı zamanda sorumluluklarımızı hatırlatır." diyerek katılımcılara derin bir farkındalık kazandırarak, programı duygusal anlarla sonlandırdı.

Yoğun katılımın sağlandığı program, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederken, bundan sonraki programları için de hazırlıklara başladı.