TÜİK, Ekim ayına ilişkin Dış Ticaret Endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi yüzde 3,8 artarken, miktar endeksi yüzde 0,7 azaldı. Dış ticaret haddi 2024 yılı Ekim ayında 86,0 olarak gerçekleştiANKARA (İGFA) - TÜİK, Dış Ticaret Endeksleri verilerini yayımladı.

İhracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,0 arttı, yakıtlarda yüzde 9,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,0 arttı. İhracat miktar endeksi yüzde 0,7 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 3,9 artarken, ithalat miktar endeksi de yüzde 3,7 azaldı

Ekim ayı verilerine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 1,3 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat endekslerinde 2024 Eylül ayında 148,0 iken 2024 Ekim ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 146,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Ekim ayında 162,6 iken 2024 yılı Ekim ayında yüzde 4,6 oranında azalarak 155,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 6,5 arttı

Bu arada dış ticaret haddi 2024 yılı Ekim ayında 86,0 olarak gerçekleşti. Buna göre, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Ekim ayında 86,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,1 puan azalarak, 2024 yılı Ekim ayında 86,0 oldu.