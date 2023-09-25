Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından 5. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni düzenlendi. 46 firmaya 78 ödül dağıtılırken, dünyanın önde gelen çimento üreticilerinden Nuh Çimento, 5 ödül birden aldı.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından 5. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni düzenlendi. 2022 yılında ’En fazla ihracat yapan’, ’En yüksek ihraç birim fiyatına ulaşan’ ve ’İhracatını en fazla artıran’ 46 firmaya toplam 78 ödül verildi. Düzenlenen ödül törenine sektör temsilcileri ve ihracatçı firmaların katılımıyla gerçekleşti.

Nuh Çimento’ya 5 ödül

Törende Nuh Çimento, genel çimento sektörü (klinker dahil) "En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma" ve "En Fazla İhracatını Artıran Firma" kategorilerinde birincilik ödülüne layık görüldü. Gri çimento sektörü "En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma" ve "En Fazla İhracatını Artıran Firma" kategorilerinde ise birincilik ödülüne, klinker sektörü "En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma" kategorisinde 4.’lük ödülüne layık bulundu. Ödülleri Nuh Çimento adına şirket CEO’su Kamil Gökhan Bozkurt aldı.

Nuh Çimento, böylelikle sadece kendi sektöründe değil, Türkiye’nin ihracat performansında öncülüğünü korumuş oldu "Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı" listesinde Nuh Çimento, 96. sırada yer aldı.