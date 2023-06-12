İKGD'den 2023'ün ilk birlik beraberlik toplantısında hedef İnegöl'ün sorunlarını çözmek

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği üyeleri, yeni başkan Müfide Karaduman’ın başkanlığında Kültürpark Baraka Kafede dayanışma ve bilgilendirme amaçlı bir kahvaltılı toplantıda buluştu.

Başkan Müfide Karaduman açılış konuşmasında, derneğin amacını, şuana kadar yapılanları ve şimdi projelendirilerek yapılma aşamasında olan, yapılmakta olan projelerden bahsederek sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Bizler İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği olarak, İnegöl'ün kültürel, tarihi ve sosyal sorunlarını tespit etmek, kamu yöneticileri ile paylaşmak çözüme ulaşmada dernek olarak yola çıkmış bulunmaktayız. Oluşturduğumuz komisyonlarımızla her türlü çalışmaları yerinde yaparak İnegöl'ün gelişimi için katkı vereceğiz" dedi.

Daha sonra Yönetim kurulu Üyesi İhsan Gönül dernek bünyesinde daha önce oluşturulan komisyonların çalışma şartlarını belirlemek için hazırladığı tüzüğü üyeler ve komisyon başkanları ile paylaştı. Komisyon başkanları da komisyonlarına ait planladıkları ve gerçekleştirmeye başladıkları projeler hakkında kısa bilgilendirme konuşmaları yaptılar.

Sosyal Kültürel İşler Komisyonu Başkanı emekli öğretmen Nuran Temiz, İnegöl Kent Müzesinde bugüne kadar İnegöl için yazılmış her türlü kitap ve yayınları topladıklarını en kısa zamanda İnegöl Kent Müzesindeki kütüphane bünyesinde özel bir yerde bu eserlerin sergileneceği müjdesini vermiştir. Yine İnegöl’e ait Topografik bir harita yapılması ve İshakpaşa cami bahçesinde yer alan tarihi kırık küpün tamirinin yapılarak gelecek kuşaklara kalabilmesi için koruma altına alınması çalışmalarına başlandığını müjdelemiştir.

Fahrettin Eniş

Yeni üyelerin takdimi sonrası 2023 yılının ilk toplantısının ardından bu tip etkinliklerin devamının yapılacağı da belirtildi.