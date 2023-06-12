İKGD'den 2023'ün ilk  birlik beraberlik toplantısında hedef  İnegöl'ün  sorunlarını çözmek
İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği üyeleri, yeni başkan Müfide Karaduman’ın başkanlığında Kültürpark Baraka Kafede dayanışma ve bilgilendirme amaçlı bir kahvaltılı toplantıda buluştu.
Başkan Müfide Karaduman açılış konuşmasında, derneğin amacını, şuana kadar yapılanları ve şimdi projelendirilerek yapılma aşamasında olan, yapılmakta olan projelerden  bahsederek sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Bizler İnegöl Kent Gönüllüleri  Derneği olarak, İnegöl'ün kültürel, tarihi ve sosyal sorunlarını tespit etmek, kamu yöneticileri  ile paylaşmak  çözüme  ulaşmada dernek olarak yola çıkmış  bulunmaktayız. Oluşturduğumuz komisyonlarımızla her türlü  çalışmaları  yerinde yaparak İnegöl'ün gelişimi  için  katkı  vereceğiz" dedi.
Daha sonra Yönetim kurulu Üyesi İhsan Gönül dernek bünyesinde  daha önce oluşturulan komisyonların çalışma şartlarını belirlemek için hazırladığı tüzüğü üyeler ve komisyon başkanları ile paylaştı. Komisyon başkanları da komisyonlarına ait planladıkları ve gerçekleştirmeye başladıkları projeler hakkında kısa bilgilendirme konuşmaları yaptılar.
Sosyal Kültürel İşler Komisyonu Başkanı emekli öğretmen Nuran Temiz, İnegöl Kent Müzesinde bugüne kadar İnegöl için yazılmış her türlü kitap ve yayınları topladıklarını en kısa zamanda İnegöl Kent Müzesindeki kütüphane bünyesinde özel bir yerde bu eserlerin sergileneceği müjdesini vermiştir. Yine İnegöl’e ait Topografik bir harita yapılması ve İshakpaşa cami bahçesinde yer alan tarihi kırık küpün tamirinin yapılarak gelecek kuşaklara kalabilmesi için koruma altına alınması çalışmalarına başlandığını müjdelemiştir.

Çocuklara "çevre" şenliği Çocuklara "çevre" şenliği

Fahrettin Eniş 
Yeni  üyelerin takdimi sonrası 2023 yılının  ilk toplantısının ardından bu tip etkinliklerin devamının yapılacağı da  belirtildi.