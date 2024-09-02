Bursa-Çanakkale karayolu üzerindeki Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bigem S. (55) yönetimindeki 34 ECR 085 plakalı araç, Karacabey istikametinden Bandırma yönüne seyir halindeyken Çavuşköy kavşağında dönüş yapmak istedi. Bu sırada, Bandırma istikametinden gelen Kenan Ö. (37) idaresindeki 17 SN 440 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına savruldu.

Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda trafik ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, 34 ECR 085 plakalı aracın sürücüsü Bigem S. ve yanında bulunan Meltem S., ayrıca 17 SN 440 plakalı aracın sürücüsü Kenan Ö. ve araçta bulunan Gonca A., Gülper Ö., Muhammet Kayra Ö., Simge Ö., Umay A., Mete Yaşar A., Ecrin Ö., Sena Ö., ve Mehmet Ö. yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlarda sıkışan yaralılar kurtarıldı ve Karacabey ile Bandırma Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından trafik ekipleri, yol güvenliğini sağlamak amacıyla geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı ve yol trafiğe yeniden açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.