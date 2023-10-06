İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kararlılığımızı test etmeye cüret edenler, geçmişte hakkından geldiklerimizle aynı kaderi paylaşacaklar" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, “İster Kuzey Irak'ta, ister Suriye'nin kuzeyinde, isterse de başka bir yerde olsun, terörün kökünü kurutacağız.” ifadelerini kullandı.

Ankara'da gerçekleşen alçak terör saldırısının amacına ulaşamadığını aktaran İletişim Başkanı Altun, "Bu saldırı, yurt içinde ve dışında teröre karşı verdiğimiz mücadelenin terör örgütlerini ne türden umutsuz çabalara ittiğinin bir işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

Nerede ortaya çıkarsa çıksın terörle mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan İletişim Başkanı Altun, "İster Kuzey Irak'ta, ister Suriye'nin kuzeyinde, isterse de başka bir yerde olsun, terörün kökünü kurutacağız. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz ve güvenliğimizden ödün vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık ifade ettiği gibi, bir gece ansızın terör örgütlerinin kapısını çalabiliriz. Kararlılığımızı test etmeye cüret edenler, geçmişte hakkından geldiklerimizle aynı kaderi paylaşacaklar. Nereye saklanırlarsa saklansınlar, terör örgütlerinin peşlerini bırakmayacağımıza söz veriyoruz" dedi.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1710234641553072618

Türkiye'nin bu coğrafyada terörden çok çektiğini ve çok şey öğrendiğini ifade eden İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, "Stratejik nedenlerle bu örgütlere yardım ve yataklık etmek tam anlamıyla muazzam bir ahmaklıktır. Ankara'daki terör saldırısını bir kez daha en güçlü şekilde kınıyor ve yaralı kahramanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Terör örgütlerine mesajımız net; sizi adalete teslim edene kadar durmayacağız. Müttefiklerimize sesleniyoruz, terör örgütlerini destekleme yönündeki yanlış politikanıza son verin" ifadelerini kullandı.