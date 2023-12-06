Muhalefet cephesinde son günler hareketli geçiyor. CHP ve Zafer Partisi, İYİ Parti'ye iş birliği teklifi götürdü; CHP ret yanıtı alırken Zafer Partisi'nin teklifi henüz karşılık bulmadı.

Bu sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise iddiaya göre bir de Muharrem İnce'ye destek istemeye gitti.

"UZUN SÜREN KAHVALTI"

Özgür Özel'in genel başkanlığa gelmesindeki en büyük katkıyı sunan isimlerden biri olan İmamoğlu'nun İnce ile cuma günü İstanbul'da bir araya geldiği öne sürüldü. Canlı yayında gündeme gelen iddianın sahibi gazeteci Barış Yarkadaş, kahvaltı yaparken görüşmelerinin uzun sürdüğünü belirtti. Bu sürpriz görüşme zamanlaması açısından da dikkat çekti.

İYİ PARTİ'NİN YANITI BEKLENİYORDU

Özgür Özel perşembe günü Meral Akşener ile bir araya gelmiş, iş birliği teklifini bizzat iletmişti. Akşener ise pazartesi günü düzenleyecekleri Genel İdare Kurulu'ndan (GİK) çıkacak kararı işaret etmişti.

"İNCE, ÖZGÜR ÖZEL'DEN TELEFON BEKLİYOR"

Cuma günkü görüşmeye gelindiğinde ise, Yarkadaş, İmamoğlu'nun İnce'den İstanbul için destek istediğini öne sürdü ve "Edindiğim bilgiye göre Muharrem İnce 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel beni ararsa konuşuruz, değerlendiririz' diyor" dedi.