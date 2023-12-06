Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleşen şafak operasyonunda, 250 ekip ve bin polis görev aldı. Operasyon kapsamında, uyuşturucu, kasten yaralama, dolandırıcılık, yağma ve hırsızlık gibi suçlardan aranan toplam 238 kişi hedef alındı. Polis Özel Harekat birimleri ve dron teknolojisinin de kullanıldığı operasyon, 1 Aralık günü gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, 245 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri gözaltına aldı. Operasyon, kapıları koçbaşlarıyla kırılarak gerçekleştirilirken, aralarında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 16 yıl cezası bulunan M.T., kasten adam öldürme suçundan 14 yıl 7 ay cezası bulunan İ.K. ve FETÖ örgütüne üye olmaktan aranan İbrahim D. gibi şahıslar da yakalananlar arasında yer aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonun detayları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonların, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirtti.