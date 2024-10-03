Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Orta Doğu’daki mevcut çatışmaların tırmanma potansiyelinin bölgesel ve küresel ekonomik istikrar üzerinde önemli etkilere yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Kozack, bu tür belirsizliklerin yatırımcı güvenini zayıflatabileceğini, ticaret akışlarını etkileyebileceğini ve bölge ülkelerinin ekonomik büyüme tahminlerini olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtti. Ayrıca, bu durumun enerji fiyatları üzerinde de dalgalanmalara neden olabileceğine dikkat çekti. Orta Doğu’nun stratejik konumu göz önüne alındığında, yaşanan çatışmaların yalnızca bölgedeki ülkeleri değil, dünya genelindeki ekonomik dengeleri de tehdit edebileceği vurgulandı. Kozack, uluslararası toplumun bu tür krizleri önlemek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: NTV