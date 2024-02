TFF 3. Lig 1. Grup 20. Haftada lider Kepezspor’u ağırlayan temsilcimiz Kafkasspor, berabere kaldı. Maçın ardından açıklama yapan Kafkasspor Teknik Direktörü Yavuz İncedal, “Tabii lider bir takım ve şampiyon olmak istiyorlar. Biz de genç ve dinamik takımımızla play off'ta ilk altıda olmak istiyoruz. Ben daha önceki konuşmamda da demiştim, bence sahada futbol olsun diye. Gerçekten 2 takım da oynamaya çalıştı. Galip gelmek için mücadele verdi ama genelde baktığımız noktada 2 takımın da 1-2 tane karşılıklı pozisyonu vardı. Daha çok mücadele şeklinde geçti. Tabii rakip takım ritmini bulmuş, öz güveni üst seviyede, çok yüksek bütçeli takım ve bu takıma karşı nasıl oynamamız gerektiğini futbolcularımız sahaya yansıttılar. Memnunum kesinlikle ve normalde de maç baktığınız noktada berabere bitebilecek bir maçtı. Belki de gol bulanın kazanabileceği bir maçtı ama çok dirençliydik. Bu arada Kepez takımını da kutluyorum. Gerçekten iyi futbol oynayan, sahaya güzel şeyler yansıtmaya çalışan bir takım. Artık onlara bundan sonraki yolculuklarında başarılar diliyoruz. Futbolcularımı kutluyorum, teşekkür ediyorum. Disiplinli oyundan hiç taviz vermediler. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 90 dakika yine aynı o taraftarlık göstergelerini ortaya koydular, yolumuza devam ediyoruz. Bizim hedefimiz dediğim gibi ilk altıya kalmak play off heyecanını yaşamak genç ve dinamik kadromuzla. Dilerim bunda da başarıya ulaşırız. Tabii artık bundan sonraki hedef koyan takımlar, kendilerini hedef koyan takımlar için zorlu maçlar her hafta var. Bundan sonra da olacaktır ve biz normal çalışmalarımıza devam edip dediğim gibi lig sonunda play off'a kalan bir takım olmak istiyoruz” dedi.

KAFAMIZDA DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BİR KAFKASSPOR’LA KARŞILAŞTIK

Kepezspor Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ise, “Evet, yani maç öncesi oyuncularımla konuştum. Oyunun içerisinde neler olabileceği ile ilgili her şey aslında hafta içi anlatmıştık. Hemen hemen de zaten hem bizim yaşadığımız hem de kafamızda düşündüğümüz bir Kafkasspor’la karşılaştık. Aynı oyun düzeniyle oynayan ve bu oyun düzeni içerisinde oyunu da bu şekilde sahanın içerisindeki opsiyonları böyle oynayan bir takımla oynayacağımızı biliyorduk ve nitekim de oyunun her anında hani oyuna çok net konsantre olan bir oyuncu grubum var. Pozisyonlara da girdik. Yani pozisyonlarımız da var oyun içerisinde. Fakat ister istemez böyle maçlarda skor üretmek lazım olabildiğince veya golü bulup ona göre oyun şeklini değiştirmek gerekiyor ve tabii ki bu bir süreç. Yaklaşık bundan sonra 10 tane maçımız var. Bu oyunun içerisinde bunlar var. Biz bunun için sahanın içerisinde bugün oyuncu grubum ellerinden gelen her şeyi yaptılar, her şeyi denediler. Hem savunmasıyla hem hücumuyla çok net bir oyun ortaya çıktı tabii. Fakat skor elde edemedik. Biz devam edeceğiz, durmayacağız. Çünkü amacımız bu takımla sezon sonu ligin üstünde bitirmek, şampiyon yapmak. Bu grupta bunu yapabilecek güçte karakterde bir grup. Aynı şekilde oyunumuza devam edeceğiz. Kalan 10 maçta maksimum galibiyetlerin hepsine talibiz. Elimizden geldiği kadar da bunu yapacağımıza zaten çok inanıyorum. Oyuncu grubuma da çok güveniyorum. Sezon sonu ipimizi göğüsleyeceğiz. Antalya halkına gerçekten çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ki son dönemde en fazla yağış alan bir zaman oldu ve bundan da bizim bölgemiz çok etkilendi. Oradaki vatandaşlarımıza da gerçekten çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bunda hafta içi tabii ki herkes olduğu gibi biz de antrenman olacak olan kısımda veya antrenman sahasını kullanıp kullanmama olan kısımda biz de problemler yaşadık fakat hani biz hep her şekilde her şeye konsantre olduğumuz için elimizden geldiği kadar bunları tolere ederek devam ettik. Sonra gelip bir maç oynadık. Sonunda da bunu bu şekilde devam ettireceğiz. İpi göğüsleyen biz olacağız diye düşünüyorum” diye konuştu.