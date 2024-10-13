Mahalli İdarecilerle belgelendirilen konaklama tesislerinde, geliş, geceleme ve ortalama kalış süresi belirlendi. 2023 yılı verilerine göre, Bursa’nın Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinin ardından en fazla yerli ve yabancı turisti ağırlayan ilçe İnegöl oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, ülke genelinde il ve ilçelere giriş yapan yerli ve yabancı turistlerle ilgili verileri yayımladı. Raporda Bursa ve ilçelerine ilişkin ayrıntılı sonuçlara da yer verildi. Buna göre; Bursa’ya 2023 yılında gelip konaklayan yabancı turist sayısı 758 bin 725 olurken, yerli turist sayısı 2 milyon 128 bin 57 oldu. Yabancı turistlerin Bursa’da yabancı turistlerin konaklama ortalaması 2,07 gün olurken, yerli turistlerin ortalaması 1,25 oldu.

Bursa genelinde en fazla turist ağırlayan ilçe merkez Osmangazi oldu. Osmangazi ilçesine 504 bin 426 yabancı, 1 milyon 44 bin 632 yerli olmak üzere konaklama yapan toplam turist sayısı 1 milyon 549 bin 58 oldu. Osmangazi’nin ardından en çok turist kabul eden ilçe, Nilüfer oldu. Nilüfer ilçesine 176 bin 856 yabancı, 340 bin 205 yerli olmak üzere konaklama yapan toplam turist sayısı 517 bin 61 oldu.

Nilüfer’in ardından ise en fazla turist ağırlayan ilçe İnegöl oldu. İnegöl, 2023 yılında 27 bin 430 yabancı, 249 binde 809 yerli olmak üzere toplamda 277 bin 239 turisti ağırladı. İnegöl, ağırladığı turist sayısıyla Bursa’nın diğer ilçelerine sollamış oldu. İnegöl’de yabancı turistlerin ortalama konaklama gün sayısı 2,30 olurken, yerli turistlerin ortalama konaklama gün sayısı ise 2,06 gün oldu.



Oylat Kaplıcaları ile mobilya fuarlarının yerli ve yabancı turistlerin İnegöl’e gelmesinde en önemli katkı sağladığı düşünülüyor. İnegöl’ün ardından 12 bin 629’u yabancı, 124 bin 298’i yerli turisti ağırlayan Gemlik ile 18 bin 207’si yabancı, 117 bin 152 yerli turisti ağırlayan Mudanya geliyor.