İnegöl Belediyesi 2024 yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Belediyenin önemli gelir kaynaklarından olan; emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi 2. taksitlerinin ödeme süresinin 02 Aralık Pazartesi olduğu hatırlatılarak mükelleflerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

ONLİNE ÖDEME KOLAYLIĞI

İnegöl Belediyesi’nin dijitalleşme ve Akıllı Belediyecilik çalışmaları kapsamında oluşturulan altyapı sayesinde vatandaşların Belediyeye gelmeden ve mesai saatine bağlı kalmadan 7/24 güvenli bir şeklide işlemlerini yapabilecekleri de hatırlatıldı. Online ödemelerin https://ebelediye.inegol.bel.tr/Giris/Index/?returnURL=/Borc/Index adresinden, e-devlet ve Halkbank mobil internet bankacılığından yapılabileceği hatırlatıldı.

VEZNELER HAFTA SONU DA AÇIK OLACAK

Öte yandan Emlak, İlan ve Reklam ile Çevre Temizlik Vergilerinin 2024 yılı 2. taksit ödemelerinin son günü 2 Aralık 2024 Pazartesi günü olması nedeniyle Yeni Belediye Hizmet Binası ile birlikte; Alanyurt, Kurşunlu, Tahtaköprü ve Yeniceköy Ek Hizmet Binalarında bulunan tahsilat birimlerinin Cumartesi ve Pazar günleri 08.00-17.00 saatleri arasında, 02 Aralık Pazartesi günü ise akşam 20.00’a kadar hizmet vermeye devam edeceği açıklandı.