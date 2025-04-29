Çevre hassasiyeti ve temizlik konusundaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüren İnegöl Belediyesi, hem farkındalık oluşturan uygulamaları hem de vatandaşların hizmetine sunduğu olanaklarla temiz çevre bilincini her geçen gün artırıyor. Bu kapsamda hayata geçirilen en önemli projelerden biri olan Endüstriyel Atık Toplama Merkezi, çevre kirliliğiyle mücadelede önemli bir rol üstleniyor.

BU MERKEZ; SANAYİCİLERE KOLAYLIK, DOĞAYA GÜVENCE

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, görev süresi boyunca temizlik konusu üzerine yaptığı çalışmalarla şehirde adeta bir seferberlik başlatmıştı. Daha Temiz Bir İnegöl sloganıyla şehrin tabanına yayılan farkındalık çalışmaları, hayata geçirilen uygulamalarla pekiştirilerek atıkların kaynağında ayrıştırılmasında önemli bir rolü üstlendi. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi tarafından Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde hayata geçirilen Endüstriyel Atık Toplama Merkezi, özellikle sanayi bölgelerinde ortaya çıkan tehlikesiz üretim atıklarının doğaya zarar vermeden toplanması ve bertaraf edilmesini sağlıyor. Sünger, kumaş ve kırpıntı gibi tekstil atıklarının yanı sıra diğer tehlikesiz atıklar, burada kontrollü şekilde toplanarak geri dönüşüm veya bertaraf süreçlerine yönlendiriliyor. Bir önceki yıl 3.844 ton atığın bertaraf edildiği bu merkez sanayicilere çevreye duyarlı üretim imkânı sunarken, hem de atık yönetiminde kolaylık sağlayarak İnegöl’ün çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunuyor. Aynı zamanda çevreye gelişi güzel atık bırakılmasını önleyen sistem, hava ve toprak kirliliğinin önüne geçilmesinde etkili bir çözüm sunuyor.

ATIK TOPLAMA MERKEZİ HAFTANIN 6 GÜNÜ HİZMET VERİYOR

Hem üreticinin kendisinin atıklarını doğrudan getirebildiği, hem de ALO 153 hattı üzerinden belediye ekiplerinin adreslerden atık alımı yaptığı sistem sayesinde atık yönetimi kolaylaşıyor. Bu sayede gelişigüzel atık bırakımının önüne geçilerek hem çevre hem de insan sağlığı korunuyor. Pazartesi’den Cumartesi’ye, haftanın 6 günü 08.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren merkez üreticilere önemli bir kolaylık sunarken, merkeze getirilen atıkların tonu 700 TL’den bertaraf ediliyor. Hem çevreyi koruyan hem de sürdürülebilir bir üretim anlayışına destek olan bu uygulama, İnegöl’ün çevresel duyarlılığını her geçen gün artırıyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NDEN ESNAFA ÇAĞRI; ‘’BU MERKEZLE DOĞAMIZI KORUYALIM’’

İnegöl Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadelede sanayi esnafının da önemli bir rolü olduğunu hatırlatarak, atıkların gelişigüzel çevreye atılmaması konusunda duyarlılık çağrısında bulunuyor.​ Bu kapsamda oluşturduğu Çevre Timi ile esnafların atıklarını doğru şekilde bertaraf edilmesi konusunda bilinçlendiren İnegöl Belediyesi, atıklarını gelişigüzel çevreye atan işletmelerin Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezai işleme tabi tutulabileceğini belirtiyor.​ Sanayi üretimiyle birlikte doğal güzellikleri de barındıran İnegöl’ün bu değerlerini korumak adına herkesin çevreye duyarlı davranması büyük önem taşıyor.​