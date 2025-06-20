28 Haziran 2025 Cumartesi günü Başalan Yaylası’nda gerçekleştirilecek olan “Gel Göğe Bakalım” adlı organizasyon, saat 14.00’ten gece yarısına kadar katılımcılara açık olacak.

“Evrenle Buluşabiliriz; Merakını ve Battaniyeni Al, Gel Göğe Bakalım” sloganıyla duyurulan etkinlikte, bilimsel farkındalığı artırmak ve doğayla iç içe keyifli bir gün geçirmek isteyen herkese hitap eden çeşitli programlar düzenlenecek. Gün boyunca hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik aktivitelerle katılımcılar gökyüzünü yakından tanıma fırsatı bulacak.

BAŞKAN ALPER TABAN’DAN DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, düzenlenecek olan gökyüzü etkinliğine tüm vatandaşları davet ederek, bilimin doğayla buluştuğu bu anlamlı organizasyonun taşıdığı değere dikkat çekti. Etkinliğin yalnızca bir gökyüzü gözlem kampı olmadığını ifade eden Taban, çocuklar ve yetişkinler için dolu dolu bir program planlandığını, bu sayede katılımcıların hem keyifli vakit geçireceğini hem de yeni bilgiler edineceğini belirtti. Açıklamasında, “İnegöl’ümüzün doğal zenginliklerini bilimle buluşturmak istiyoruz” diyen Başkan Alper Taban, “Bu etkinlikle özellikle çocuklarımızın gökyüzüne ve bilime olan ilgilerini artırmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın doğayla iç içe zaman geçirmesini de istiyoruz. Gökbilimi, sanatla ve oyunla birleştirerek çocuklarımız için unutulmaz bir deneyim hazırladık. Her yaştan vatandaşımızı aileleriyle birlikte bu anlamlı etkinliğe bekliyoruz. Gökyüzüne bakmak, evreni keşfetmeye atılan ilk adımdır. Bu adımı hep birlikte İnegöl’den atalım.” dedi.

”ETKİNLİKTE NELER VAR?

Katılımcılar, gün boyu sürecek bu organizasyonda gökyüzü sohbetlerinden planetaryuma, teleskoplarla gökyüzü gözleminden kamp ateşine kadar dolu dolu bir deneyim yaşayacak. Ayrıca çocuk atölyeleriyle minik katılımcılar da bilimi eğlenerek öğrenecek. Akşam saatlerinde ise enstrüman dinletileriyle doğanın sessizliğinde ruhları dinlendiren melodiler yankılanacak. Etkinlikte İnegöl Belediyesi’nin ikramları yer alırken katılımcıların yanlarında battaniye getirmeleri, dileyen katılımcıların da kendi çadırlarını getirerek konaklama yapabileceği konusunda bilgilendirme yapıldı.

BİLİM DÜNYASINDAN ÖNEMLİ KONUKLAR

Etkinliğin en ilgi çekici bölümlerinden biri, astronomi ve doğa alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşecek olan “Gökyüzü Söyleşileri” olacak. Katılımcılar, evrene dair merak ettikleri konuları bu alanda yetkin bilim insanlarından dinleme imkânı bulacak.

Program kapsamında, MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi’nden Astronom Fevzi Çetin, “Karanlığı Aydınlatan Bilgi: Astronominin Eğitim-Öğretime Katkıları” başlıklı söyleşisiyle yer alacak. Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Unat ise “Göğün Altında Düşünenler: Türkiye’de Astronominin Yolculuğu” konulu konuşmasıyla etkinliğe katkı sunacak.

Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Eğitimi’nden Prof. Dr. Faruk Manav, “Türk Mitolojisinden Türk Felsefesine: Evren, Gökyüzü ve İnsan” başlıklı söyleşisiyle yer alırken, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise “Gerçek Doğa Hikayeleri” başlıklı anlatımıyla doğaseverlerle buluşacak.

Astrofizik alanında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Faruk Soydugan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), “Aynalardaki Yıldızlar” isimli sunumuyla katılımcılara evrenin derinliklerini aktaracak. Bursa Uludağ Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Naci Cangül ise “Matematik Konuşursa: Yaratılış, Kaos ve Sonsuzluk” başlıklı söyleşisiyle bilimsel bakışa farklı bir perspektif kazandıracak.

Ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Mehmet Yüksek, Oğuzhan Üçüncü ve Furkan Büyük gibi genç bilim tutkunları da gökyüzü tanıtımı ve teleskoplu gözlem anlatımlarıyla programa katkı sağlayacak.

KATILMAK İSTEYENLER İÇİN ÜCRETSİZ KAYIT VE SERVİS İMKÂNI

Etkinliğe katılım ücretsiz olmakla birlikte, organizasyonun daha verimli ve kontrollü gerçekleşmesi için önceden kayıt yaptırılması gerekiyor. Etkinliğe katılmak isteyenler; https://docs.google.com/forms/d/1OTF1SYblrnvM2hXK-ckTxODnnxXjcHVSMn7w5YFI1hc/viewform?edit_requested=true bu bağlantı üzerinden hızlı ve kolayca kayıt yapabilecek. Ayrıca etkinliğe katılmak isteyen öğrenciler için ücretsiz servis imkânı da sağlanacak. Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, İnegöl Belediyesi AR-GE Müdürlüğü ile 0224 715 10 10 hattı üzerinden iletişim kurabilir.