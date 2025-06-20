Olay, Hürriyet Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki bir mobilya mağazasında yaşandı. Mağaza sahibi Oğuz K., ürün almak isteyen vatandaşlardan mobilyaların kısa sürede teslim edileceğini söyleyerek ödemeleri aldı.

Vatandaşlara sipariş karşılığında imzalı ve kaşeli fişler veren Oğuz K., bir süre sonra ortadan kayboldu. Satın aldıkları mobilyalar belirtilen sürede teslim edilmeyince mağazayı ve sahibini arayan vatandaşlar, kendisine ulaşamayınca durumu araştırmak üzere iş yerine gitti. Ancak mağazanın kapalı olduğunu gören vatandaşlar dolandırıldıklarından şüphelendi.

Günlerdir telefonlara da yanıt alamayan müşteriler, dolandırıldıklarını anlayınca soluğu emniyette aldı. Şu ana kadar 16 vatandaşın durumu öğrenip suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken sayının artmasının beklendiği öğrenildi.

TABELALARINA 'DOLANDIRICI' YAZDILAR

Olay sonrası mağaza önüne gelen bazı öfkeli müşteriler, iş yerinin tabelalarına 'dolandırıcı' yazdı. Şikayetlerin artması üzerine polis ekipleri, Oğuz K.'nin yakalanması için arama çalışması başlattı.