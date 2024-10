İnegöl Belediyesi, 04 Ekim Hayvanları Koruma Gününde can dostları için özel bir kutlama düzenledi. İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla Yeniceköy’de bulunan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) tesislerinde çocuklar ile hayvanlar buluşturuldu. Öğrenciler, hayvanlarla yakından ilgilenip unutulmaz bir gün yaşadı.

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Farklı etkinlik ve gösterilerin yer aldığı hayvanları koruma günü etkinliğinde; kediler, köpekler, tavşanlar, tavuklar, at ve eşek gibi hayvanlar ile öğrencilerin buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Yüz boyama etkinliklerinden İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu üyelerinin gösteri ve eğlencelerine pek çok etkinlik gerçekleştirildi. Ayrıca program kapsamında İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) arama kurtarma köpekleri de bir gösteri yaptılar. İnegöl Belediyesi barınağındaki kedi ve köpekler için de sahiplendirme çalışması yapıldı. Kedi veya köpek sahiplenmek isteyenlere de ilk mamaları İnegöl Belediyesi tarafından hediye edildi.

İNEGÖL’DE SOKAK HAYVNALARINA KONFORLU MERKEZ

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Alper Taban, 4 Ekim tarihinin bir farkındalık, bir dikkat çekme günü olduğuna vurgu yaptı. “4 Ekim bizlere can dostlarımızı hatırlatan özel bir gün” diyen Başkan Taban, şöyle konuştu: “Bugün aynı doğayı, aynı havayı, aynı yaşam alanlarını ve aynı dünyayı paylaştığımız can dostlarımız için bir aradayız. Öğrencilerimizle hayvanları buluşturarak kaynaşmalarını istedik. Tabi ki 4 Ekim sembol bir gün. İnegöl Belediyesi olarak bizler yılın 365 günü sokak hayvanlarına hizmet ediyoruz. Neler yapıyoruz derseniz? 2019 yılında Karalar-Halhalca yolu üzerinde toplamda 38 bin m2 alan üzerinde kurulu Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimiz hizmete girdi. İçerisinde; idari bina, hayvan hastanesi, köpek ünitesi, köpek tedavi ünitesi, kedi tedavi ünitesi ve bahçesi, yavrulu hayvan ünitesi, karantina alanı ve başıboş at, koyun, keçi vb. hayvanlar için ahırının da bulunduğu ünitelerden oluşmaktadır. Köpek bakım ve tedavi ünitelerinde yerden ısıtmaya sahip kafesler mevcuttur. Yavru köpek kapalı alanında ısıtıcı sistemi var. Kedi tedavi ünitesinde doğalgaz petek sistemi kullanılmakta. Merkezimiz 250 köpek, 100 kedi kapasitelidir. Şu an mevcutta 200 köpek, 50 kedi bulunmaktadır.”

ÖNCELİĞİMİZ CAN DOSTLARIMIZA YENİ YUVALAR BULMAK

Merkeze gelen hayvanlara; kısırlaştırma, aşılama, tedavi, ameliyat ve hayvan sahiplendirme işlemleri yapıldığını hatırlatan Başkan Taban, “2024 yılının geride kalan 9 ayında merkezimizde; 3830 hayvan tedavi edildi, 60 hayvan ameliyat edildi, 947 köpek ve kedi kısırlaştırma operasyonu yapıldı, 370 köpek ve kedi sahiplendirildi. Önceliğimiz, merkezimize alınan her sokak hayvanının yeni bir yuvaya kavuşması. Sahiplendirme noktasında ciddi çalışmalarımız var. Vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlamaya gayret ediyoruz. E-devlet üzerinden sahiplenme işlemi yapılabiliyor. Sahiplenilen hayvanın kısırlaştırma işlemini ve ciplendirmesini yapıp teslim ediyoruz. Yine hayvanın karnesini veriyoruz ve ilk aşıları ile ilk mamasını da biz karşılıyoruz” dedi.