İnegöl Belediyesi, Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında oluşturulacak olan Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisinin yerine dair kamuoyunda gündeme gelen iddiaların ardından yazılı bir açıklama yaparak konuya açıklık getirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Turgutalp Mahallemizde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımız çerçevesinde kullanılmak üzere Süleymaniye Mahallemizde oluşturacağımız Kentsel Dönüşüm Ofisi ile alakalı yapılan açıklamalar sonucunda halkımızı ve kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Öncelikle söz konusu alan çocuk parkı değil, yeşil alandır ve alanda herhangi bir ağaç kesimi yapılmamaktadır. İnegöl’ün ilk yerinde kentsel dönüşüm projesi olan şehrin önemli bir projesinde bölgedeki vatandaşları en doğru şekilde bilgilendirmek adına burada geçici şekilde bir Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi kurulacaktır. Alanın sadece bir kısmı kullanılmakla beraber, bu ofis bir şirkete ya da şahsa değil, ilçe halkına hizmet verecektir.”

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 26/01/2024 tarih ve 10499 sayılı Olur'u ile "Rezerv Yapı Alanı" ilanından kaynaklı tüm iş ve işlemler İnegöl Belediyesi tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına meclisimize verilen yetki ile yürütülmektedir. Belediyemiz encümeninin muvakkat (geçici) yapı izinleri kullanım amacı gerekli yapılaşma bilgilerine dair kriterler ile 30.10.2024 tarih ve 4769 sayılı kararıyla alınmıştır. Yapı Kentsel Dönüşüm Projesinin ilerleyişine paralel kentsel dönüşüm hizmetlerinde ofis olarak kullanılmak üzere geçici olarak inşa edilmektedir. Yapı tek katlı olup 250 m2 geçmeyecek şekilde çelik konstrüksiyon malzemeden yapılacaktır. Benzer uygulamalar kentsel dönüşüm projeleri yürütmekte olan diğer belediyelerde de mevcuttur. Yapı iddia edildiği gibi inşaat deposu değildir. Tamamen hizmet ofisi olarak kullanılacaktır. Ayrıca yapı inşa edilirken hiçbir ağaç kesilmeyecektir ve alanın yarısı aynı amaçla kullanılmaya devam edecektir. Yapının yeri ile alakalı karar verilirken belediyemize ait alanlar incelendiğinde ağaç kesilmeden yapılabilecek alan olduğundan dolayı kentsel dönüşüm ofisi yapılması için tercih edilmiş alandır.”

“Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi şehrimiz adına önem arz eden bir projedir. Vatandaşlarımızın yüzde 85 oranında onayı ile başlayan bu proje, tamamlandığında İnegöl’ün modern yüzü ve şehrin cazibe merkezi olacaktır. İnegöl Belediyesi olarak projenin en doğru şekilde yürütülmesi adına çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Alınan tüm kararlarda ince eleyip sık dokuyarak, özellikle yeşil alan dokusunu bozmadan ve arttırarak hareket ettiğimizin bilinmesini isteriz.”