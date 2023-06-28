İnegöl'de her Kurban Bayramında olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar sabahın erken saatlerinden itibaren Acil Servisi doldurdu.

Kurban Bayramının ilk dakikalarından itibaren İnegöl'ün çeşitli mahallelerinden 'acemi kasap' haberleri gelmeye başladı. Kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan çok sayıda vatandaş geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayram da İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne koştu.

Yaralıların büyük çoğunluğu yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi.

Bazı vatandaşlar ise Ambulanslarla Bursa'daki çeşitli hastanelere sevk edildiler.