İnegöl Devlet Hastanesi yönetimi hastaneye sağlık hizmeti borcu olanların telefonlarına mesaj gönderdi.

Mesajla güne kötü şekilde uyanan vatandaşlar hastanenin yolunu tuttu. Hastane veznesine borcun ne olduğunu soran bazı vatandaşlar cevap alamayınca, şikayet için yönetim katına çıktılar. Hastane veznesinde uzun kuyruklar oluştu

Gelen mesajda şu ifadelere yer verildi: " TC numarasi ile Inegol Devlet Hastanemize yaptiginiz basvurunuza ait borcunuz bulunmaktadir. Yasal takibe girmemek icin 7 gun icinde hastanemiz veznesine odeme yapiniz."

Kaynak: HABER MERKEZİ