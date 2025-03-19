Kızılay kumbaraları antrenman öncesinde çocukların hayırları ile doluyor.



Konu hakkında açıklamalarda bulunan ilçe müdürü Yusuf Şevki Yücel, "İyilik haftası nedeniyle başlattığımız "Spor da yaparım İyilikte yaparım" temalı projemiz, kurumumuzda ücretsiz spor yapan tüm çocuklarımıza bundan böyle iyilik yapma konusunda alışkanlık oluşturmayı hedefliyor. Kızılay İnegöl şubeden aldığımız kumbaraları antrenman salonlarımıza koyduk. Çocuklarımız antrenmana gelirken yanlarında küçükte olsa bir miktar parayla geliyor ve kumbaraya atıyor. İlk etapta kumbaralar dolduğunda Gazzeli çocuklara gönderilmek üzere Kızılay'a teslim edeceğiz, ardından bağışlarımız ihtiyaç duyulan bölgeler ve insanlarımız için sürekli devam edecek.



Öncelikle İnegöl Kızılay'a sonrasında antrenörlerimize ve sporcu gençlerimize kampanyamıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.