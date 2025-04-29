

İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri İnegöl merkezden gidip kırsal İsaören mahallesindeki bir bağ evinde uy*şturucu partisi yapılacağı bilgisini aldılar. Şahıslar takibe alan ekipler, tarlada uyuşturucu içmeye başlayan 8 şahsı suçüstü yakaladı.

Şahısların üzerinde ve bulundukları yerde yapılan aramada 20 gram esrar, 15 gram metanfetamin, 3 adet PAYP ile u*uşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Şüpheliler M.Ü.(36),S.Y.(32), E.T.(32) C.P.(30) Ü.A.(42), M.M.(36), E.K.(31) Ve S.F(19). İfadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ