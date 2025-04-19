İNEGÖL KAFKASSPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN NEREDE?

Ligin bitimine 2 hafta kala 3. Lig 2. Grupta küme düşecek 3. takım için 4 takım tarihi maçlar oynayacak.

KÜME DÜŞME HATTINDA SON DURUM

Ligden düşen Adıyamanspor ve Nevşehir Belediyesi’nin ardından küme düşecek 3. takım Beykoz İshaklıspor, Türk Metal1963 veya İnegöl Kafkasspor takımlarından biri olacak.

Beykoz İshaklıspor, Adıyamanspor’un ligden çekilmesi nedeniyle haftayı 3 puanla kapatarak puanını 36’ya çıkardığı son haftaya en şanslı girecek ekip olacak. Rakiplerinin puan kaybetmesi durumunda İstanbul ekibi bu hafta ligde kalmayı garantileyecek. Beykoz İshaklı ligin son maçında ise İnegöl Kafkasspor’u konuk edecek.

Küme düşme hattının 1 puan üzerinde olan Türk Metal1963 ise geçtiğimiz hafta İnegöl Kafkasspor’un 5-2 yenmeyi başardığı Etimesgut Belediyespor’u ağırlayacak. Ankara temsilcisinde yaşanan sorunlar nedeniyle Türk Metal1963 ekibi sahaya favori olarak çıkacak.

Ankara ekibi maçı kazanması durumunda ise puanını 35’e yükseltecek. Türk Metal son hafta ise Balıkesirspor deplasmanına gidecek.

Küme düşme hattının 1 puan üzerinde olan İnegöl Kafkasspor ise, bu hafta Balıkesiprspor’u konuk edecek. İnegöl’de ki maçta ev sahibi ekip kazanırsa puanını yine 35’e yükseltecek. İnegöl ekibi son hafta ise Beykoz İshaklı ile oynayacak. Kafkasspor bu maçı kazanması durumunda rakibi Kelkit Hürriyetspor’un kaybetmesi halinde ligde kalmayı garantileyecek. Ancak İnegöl ekibi, berabere kalması ya da yenilmesi durumunda küme düşüp düşmemesi son maçta belli olacak.

Son haftalarda aldığı sonuçlarla küme düşme hattında kendini bulan Kelkit Hürriyetspor ise bu hafta Play-off mücadelesi veren Amasyaspor’u ağırlayacak. 31 puanda ki ekip, yenilmesi durumunda ligde kalma şansını zora sokacak. Kelkit Hürriyet’in yenilmesi ve rakiplerinin kazanması durumunda ise küme düşen ekip Kelkit Hürriyet olacak.

Kelkit Hürriyetspor’un kazanması halinde ise diğer sonuçlar ne olursa olsun ligden düşecek 3. takım son hafta maçlarında belli olacak.

İNEGÖL KAFKASSPOR-BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN NEREDE?

Nesine 3. Lig 2. Grup 29. Hafta mücadelesinde İnegöl Kafkasspor-Balıkesirspor arasında ki mücadele 20 Nisan Pazar günü saat 15.00’de İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak.