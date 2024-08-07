İnegöl Muharip Gaziler Derneği, Afrika'da su kuyusu açılması için İnegöl İHH'ya anlamlı bir bağışta bulundu. Dernek, suya ihtiyaç duyan insanlara destek olmak amacıyla üyelerinden topladığı bağışları İHH İnegöl temsilciliğine teslim etti.

İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen ve yönetim kurulu üyeleri, İHH İnegöl temsilciliğini ziyaret ederek bağışlarını takdim etti. Selami Seymen, üyelerinin bu anlamlı katkısını değerlendirirken, "Gazilerimiz, geçmişte vatan için verdikleri mücadeleyi şimdi de insanlığa faydalı olmak için sürdürüyor" dedi.

Yapılan bağış, makbuz karşılığında İnegöl İHH'ya teslim edildi.

Afrika'daki su sorununa dikkat çekerek, dünya genelindeki sosyal sorunlara duyarlılığın artmasına katkı sağladı. Dernek, sosyal sorumluluk projeleriyle toplumda farkındalık yaratmaya devam edeceklerini belirtti.

Gaziler, yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, daha fazla kişinin bu tür projelere destek vermesi gerektiğini dile getirdi.