Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılına ait Ramazan imsakiyesini açıklamasıyla birlikte, İnegöl’de Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk sahur-iftar vakitleri belli oldu. Diyanet’in açıkladığı takvime göre, Ramazan ayı boyunca İnegöl’de oruç tutacak vatandaşlar, her gün iftar ve sahur vakitlerine göre ibadetlerini yerine getirecekler. Diyanet, bu yıl da Ramazan boyunca iftar ve sahur vakitlerini belirleyerek, imsakiye bilgilerini tüm iller için paylaştı.

İnegöl için yayımladığı imsakiye ise şu şekilde: